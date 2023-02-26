Вильфанд предупредил о гололедице в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о возможной гололедице в воскресенье и утром в понедельник. Всему виной осадки и температурные скачки, уточнил специалист.

«Осадки прошли в виде снега, мокрого снега и даже в виде небольшого дождя, поскольку температуры были положительными <...> Положительная температура прогнозируется и сегодня до второй половины дня, а затем начнется понижение и повышение температуры», - рассказал Вильфанд в беседе с RT.

С его слов, Москва находится в центре циклонического вихря. С ростом давления осадки прекратятся, а температура понизится. В понедельник в Москве ожидается -3...-5 °C, по области до -8 °C. Во вторник воздух остынет еще сильнее. Температура в ночь на вторник -8…-10 °C, по области до -13 °C.