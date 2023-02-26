В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вильфанд предупредил о гололедице в Москве

Ян Брацкий
15:10 26.02.2023
Синоптик пообещал москвичам рост атмосферного давления и понижение температуры.
Вильфанд предупредил о гололедице в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о возможной гололедице в воскресенье и утром в понедельник. Всему виной осадки и температурные скачки, уточнил специалист.

«Осадки прошли в виде снега, мокрого снега и даже в виде небольшого дождя, поскольку температуры были положительными <...> Положительная температура прогнозируется и сегодня до второй половины дня, а затем начнется понижение и повышение температуры», - рассказал Вильфанд в беседе с RT.

С его слов, Москва находится в центре циклонического вихря. С ростом давления осадки прекратятся, а температура понизится. В понедельник в Москве ожидается -3...-5 °C, по области до -8 °C. Во вторник воздух остынет еще сильнее. Температура в ночь на вторник -8…-10 °C, по области до -13 °C.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:49 В стране и мире
Видео
Бетономешалка снесла несколько машин и опрокинулась в Лефортовском тоннеле
15:27 В стране и мире
Нацмедпалата: Рошаль перенес операцию по замене тазобедренного сустава
13:37 В стране и мире
Советник главы ДНР заявил, что подрыв дамбы в Артемовске грозит серьезной эпидемией
13:17 В стране и мире
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
10:41 В стране и мире
Путин: Россия должна учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО
Популярное
Путин: русский народ в случае распада РФ может расколоться на «московитов, уральцев»
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Путин пошутил, что сам бы с трудом выслушал послание Федеральному собранию
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.