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Путин: Запад, поставляя оружие, становится соучастником преступлений Киева

Сергей Лебедев
11:39 26.02.2023
Президент отметил, что позиция РФ вполне объяснима, понятна и логична.
Путин: Запад, поставляя оружие, становится соучастником преступлений Киева
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Запад, хотя бы косвенно, но участвует в преступлениях киевского режима, поставляя на Украину оружие в одностороннем порядке. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. По слова главы государства, именно этим и продиктована позиция РФ.

«Это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, 2 февраля на праздничном концерте в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Сталинград президент заявил, что России есть чем ответить на возникающие со стороны западных стран угрозы.

По словам Владимира Путина, применением бронетехники дело не ограничится. Президент отметил, что нашей стране вновь угрожают немецкими танками, воюя руками бандеровцев.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Россия будет более плотно задействовать имеющийся потенциал в ходе спецоперации.

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