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Команда авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» сразилась в хоккей с болельщиками в парке «Патриот»

Анна Касаткина
00:28 26.02.2023
Хоккейный поединок в Подмосковье собрал порядка 250 зрителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Команда болельщиков из города Жуковский одержала победу над военнослужащими авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» в товарищеском матче. Игра прошла на ледовой арене в парке ВС РФ «Патриот» и собрала порядка 250 зрителей.

Подобное мероприятие на крытой ледовой арене отеля «ПСБ Патриот» состоялось впервые. На льду сошлись сильнейшие игроки обеих команд.
Игрок любительской команды Виктор Лобанов отметил, что игру можно приурочить к 23 февраля.

«Двадцать третье февраля лично для меня, как для бывшего военного, хотя бывших не бывает, это большой праздник, мы всегда его празднуем. Конечно, очень хорошо, что игра состоится именно сегодня, все-таки она приурочена именно к 23 февраля, а то, что не 23-го, а чуть попозже, это просто, чтобы удобнее было добираться сюда», - сказал он.

По его словам, профессиональных спортсменов в его команде нет.

«Это ребята, которым просто нравится хоккей, потому что хоккей это игра драйвовая, настоящая, мужская. Мы приехали сюда по приглашению уважаемых «Стрижей», чтобы поиграть в хороший хоккей», - подчеркнул он.

Уверенную победу в поединке со счетом 10:4 одержала команда болельщиков. Как отметил представитель команды «Стрижей», тренировки один раз в неделю игрокам уже «явно недостаточно».

Ранее в Подмосковье прошел первый благотворительный турнир «Авиационно-Космического Кубка» по хоккею с шайбой. Посоревноваться в мастерстве на лед вышли команда космонавтов «НАШИ», команда авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», команда «Авиационный хоккейный клуб «Сухой» и команда Филиала ПАО «Корпорация «Иркут» - «Региональные самолеты».

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