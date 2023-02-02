Армия Минометы «Тюльпан» пробили опорный пункт националистов снарядами весом более сотни кг Корректировка, поступающая с БПЛА, помогает точному попаданию по позициям противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В зоне проведения специальной военной операции на боевом дежурстве находятся расчеты самоходных минометов «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО). Кадры их боевой работы показало Минобороны России. Минометные подразделения ЦВО уничтожают важные узлы военной инфраструктуры украинских националистов. Их работа способствует продвижению мотострелковых подразделений. Поступающая с беспилотных летательных аппаратов корректировка обеспечивает точность попаданий по противнику. «Пришла цель. Мы отработали опорный пункт противника. После первого выстрела нас начали корректировать. Отработали залпом. Опорный пункт был разрушен. Радость и эмоции от того, что выполнили поставленную задачу», - сообщил командир машины с позывным Татарин. Самоходные 240-миллиметровые минометы «Тюльпан» являются единственными в мире минометами крупного калибра. Снаряды весом от 130 до 230 килограммов пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика