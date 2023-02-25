Удары самоходки «Мста-С» по украинским боевикам показали от лица наводчика

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Донецком направлении бойцы Южного военного округа работают из самоходок «Мста-С» по позициям украинским боевиков. Прикрывает их штурмовая авиация. За работой наших бойцов наблюдали военкор «Звезды» Владислав Кустов и оператор Александр Седых.

В одной из лесопосадок мимо проносится самоходная артиллерийская установка. Орудие занимает позицию. Даже во время выстрела механик водитель не убирает ногу с педали газа.

Оператору приходится снимать следующий выстрел издалека на большом приближении. Слишком быстро «Мста-С» ушла вперед. Над гаубицей проносятся российские штурмовики.

«Интенсивно работаем здесь. Отрабатываем по целям. Постоянно передвигаемся», - сказал военнослужащий ВС РФ Илья.

Во время небольшой передышки нашим журналистам удалось познакомиться с расчетами. Этих военнослужащих ЮВО уже можно назвать асами. Они вместе ведут боевую работу с самого начала спецоперации. На этих же установках они участвовали в боях под Херсоном.

«Удерживали позиции, предотвращали окружение наших мотострелковых войск...Награждены у нас медалями Жукова, Суворова, медалями “За отвагу” личный состав. Почти вся батарея награждена», - рассказала военнослужащий ВС РФ с позывным «Десна».

Теперь работают над освобождением Донецкой народной республики. Сейчас основные бои за ДНР идут в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Артемовска.

Артиллеристам нередко приходится вступать в дуэли с орудиями иностранного производства, и успешно. Только за минувшие сутки в ДНР наши бойцы уничтожили две гаубицы М777 производства США и самоходную артиллеристскую установку Krab польского производства.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.