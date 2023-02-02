Военные строители возвели новый водовод в Донецке

Новое гидротехническое сооружение обеспечит поставку в Донецк 7000 кубометров чистой артезианской воды в сутки.

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Военно-строительный комплекс Минобороны России завершил строительство очередного водовода, связавшего скважины поселка Кипучая Криница в ДНР и водозаборный узел «Южный» в городе Донецке.

Пуско-наладочные работы займут несколько дней. Предстоит наполнить резервуары, промыть и продезинфицировать коммуникации, после чего чистая артезианская вода поступит жителям Донецка. По расчетам военных специалистов, новый водовод обеспечит поставку 7 000 кубометров воды в сутки.

В Минобороны отметили, что военные строители справились с поставленной задачей в сжатые сроки. Строительство водовода началось в октябре 2022 года. За четыре месяца удалось проложить 36 километров трубопровода, обустроить насосные и трансформаторные подстанции. Сегодня продолжается обустройство скважин в районе Кипучей Криницы.

Работа военных строителей была сопряжена с определенными трудностями из-за большого скопления инженерных коммуникаций: при прокладке трубопровода эти участки приходилось обходить.

После запуска трубопровода от Кипучей Криницы военные строители приступят к возведению еще одного водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.

Материал подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.