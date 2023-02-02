Ракетный полк ПГРК «Ярс» приступил к боевому патрулированию в Барнаульском ракетном соединении

Перед ракетчиками стоит множество задач, среди которых марш на 100 километров, рассредоточение в лесу и противодействие ДРГ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» привлечены к боевому патрулированию. Минобороны РФ показало кадры выхода на маршруты и смены позиций пусковых установок в Барнаульском ракетном соединении.

Во время выполнения маневров ракетный полк и его подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности агрегатов ракетного комплекса «Ярс». Помимо этого, подразделения обеспечения осуществляют вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

«Личный состав ракетного дивизиона отрабатывает задачи вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», - доложил командир ракетного дивизиона Петр Маевский.

Он добавил, что перед расчетом поставлены задачи совершения марша протяженностью до 100 километров. Также, по словам командира, необходимо рассредоточить агрегаты со сменой полевых позиций, их инженерное оборудование, организовать маскировку и боевое охранение. Вместе с тем ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Петр Маевский отметил, что данные плановые мероприятия призваны проверить готовность всего личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.