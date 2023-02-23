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Герой России Степан Белов рассказал, как подбил 16 танков и уничтожил 200 боевиков в зоне СВО

07:15 23.02.2023
Экипаж российского Т-72 в ходе выполнения задач СВО уничтожил 16 танков, 4 БМП и 10 легкобронированных целей противника, а также более 200 националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Экипаж российского танка Т-72 в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил десятки единиц техники и более 200 человек личного состава противника. Об этом рассказал начальник штаба танкового батальона Герой России капитан Степан Белов.

«С 24 февраля по настоящее время моим экипажем уничтожено 16 танков, 4 БМП, 10 легкобронированных целей», - перечислил военнослужащий.

По его словам, чтобы сорвать башню вражеского танка, достаточно трех попаданий.

Кроме того, офицер заявил, что за время участия в СВО танкисты ликвидировали более 200 единиц личного состава украинских националистов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы десантников, действующих совместно со штурмовыми и минометными подразделениями. В ходе выполнения боевых задач им удалось захватить позиции противника, уничтожить множество боевиков и завладеть трофейным оружием.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

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