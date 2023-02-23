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Минобороны отметило ветеранов Даугавпилсского ВВАИУ в честь 75-летия училища

17:03 23.02.2023
За время своего существования Даугавпилсское ВВАИУ ПВО подготовило свыше 35 тысяч военных кадров для авиационно-инженерной службы для Дальней авиации Военно-воздушных сил, а также авиации войск противовоздушной обороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония награждения ветеранов Даугавпилсского высшего военного авиационного училища ПВО им. Яна Фабрициуса в честь 75-летия со дня его образования. Указом министра обороны Сергея Шойгу ветеранов училища наградили медалями МО РФ «За заслуги в подготовке кадров и развитии военного образования» и «Памяти героев Отечества». В торжествах приняли участие более 500 выпускников и педагогов училища.

Образовательное учреждение было образовано в 1949 году, в 1993 году передислоцировано в Ставрополь и реорганизовано в Ставропольское военное авиационное инженерное училище. Боевое знамя училища в настоящее время хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

За 44 года своего существования Даугавпилсское ВВАИУ ПВО внесло значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, подготовило свыше 35 тысяч военных кадров для авиационно-инженерной службы для Дальней авиации Военно-воздушных сил, а также авиации войск противовоздушной обороны СССР и Российской Федерации. Среди них более 25 генералов, 30 докторов наук - ученых в области эксплуатации и применения боевых авиационных комплексов, а также общественных и политических деятелей.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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