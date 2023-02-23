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В Новосибирске открыли бюсты Героям России-выпускникам НВВКУ

16:07 23.02.2023
Кроме того, в ходе проведения мероприятия старшему сержанту Руслану Абдулину была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) состоялось открытие бюстов Героям России: подполковнику Евгению Рэцою, майору Дмитрию Семенову, капитану Евгению Козловскому и старшему лейтенанту Александру Ефимову. Мероприятие прошло у мемориала «Выпускникам училища - Героям Отечества» и было приурочено ко Дню защитника Отечества.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор области, мэр города Новосибирска, почетные гости, выпускники и курсанты училища, а также родственники военнослужащих-героев. Представители Министерства обороны РФ и присутствующие гости выступили с благодарственным словом к военнослужащим, выполняющим свой долг по защите Родины, а также к их родителям за правильное воспитание настоящих защитников.

Военнослужащие училища и гости мероприятия минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину. После чего почетные гости, выпускники училища, курсанты роты почетного караула возложили цветы к бюстам Героев и Вечному огню.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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