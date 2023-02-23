В Подмосковье врачи спасли женщину, преждевременно родившую сразу четверых детей

В Подмосковье женщина на восемь недель раньше срока родила четырех девочек сразу. Ей потребовалось кесарево сечение, а близняшкам - выхаживание в отделении патологии новорожденных.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи спасли женщину и ее четырех недоношенных младенцев. Молодая мама родила девочек на восемь недель раньше срока. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минздрава Московской области.

Когда начались роды, медики приняли экстренное решение о проведении кесарева сечения.

«В результате проведенной операции на свет появились 4 недоношенных девочки», - говорится в публикации.

Близняшки родились с заниженной массой тела от одного до полутора килограммов. Им понадобилось выхаживание в реанимации и отделении патологии новорожденных. Постепенно девочки окрепли и набрали вес от 2 до 3,5 килограммов. Сейчас их и маму выписали из больницы.

На этой неделе в министерстве здравоохранения утвердили перечень рецептурных препаратов доступных для онлайн-заказа. Данная программа в тестовом режиме начнет действовать с 1 марта 2023 года. Ранее с инициативой разрешить удаленную покупку рецептурных лекарств выступил президент России Владимир Путин.