Татьяна Шевцова и воспитанницы пансиона Минобороны навестили в госпитале раненых участников СВО

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Воспитанницы пансиона Министерства обороны с подарками для военнослужащих «десантируются» в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Навестить военнослужащих, выполнявших боевые задачи в зоне спецоперации на Украине и сейчас проходящих лечение, они пришли со вкусной выпечкой, которую собственноручно приготовили на занятиях по кулинарии. Вместе с воспитанницами поздравить военнослужащих с наступающим праздником приехала и лично заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова.

Созданная в госпитале эффективная система оказания специализированной врачебной медицинской помощи помогает реабилитировать раненых солдат и офицеров, вернувшихся с передовой. Офицер с позывным Замок из 76-й псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии в зоне спецоперации выполнял самые разные боевые задачи: от взятия позиций неонацистов до эвакуации раненых. В один из дней он попал под обстрел дальнобойных снарядов, где чуть не лишился ноги.

«Все самое страшное закончилось. Грозила ампутация ноги, но врачи здешние спасли... Спасли жизнь!» - рассказывает он.

Скорейшему выздоровлению и хорошему настроению способствуют внимание и подарки, сделанные своими руками, подчеркивает Татьяна Шевцова.

«В процессе выздоровления очень важен позитивный настрой! Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы вы встали в строй!», - подчеркивает она, обращаясь к бойцам.

Девушки-воспитанницы готовили для бойцов в пансионе почти всю ночь. Они уже на постоянной основе посещают раненых военнослужащих в разных госпиталях, выступают там с концертами.

«Мы очень сильно старались, чтобы поддержать наших бойцов, от них завит наше будущее», - говорит воспитанница восьмого курса пансиона Вероника Махально.

Большинство из девочек - дочери военнослужащих, в том числе, участников специальной военной операции. Девочки пишут письма бойцам на передовую со словами поддержки. Сегодня у военнослужащих появилась еще и уникальная возможность - обратиться с просьбами к заместителю министра обороны Татьяне Шевцовой.

Порадовать защитников Отечества, проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале, вполне получилось. Многие военнослужащие, у которых есть дети, глядя на собранных и образованных курсанток пансиона, задумались об обучении своих дочерей в кадетских корпусах, военно-учебных заведениях, и, конечно, в пансионе воспитанниц Министерства обороны.