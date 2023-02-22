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«Ъ»: суд прекратил уголовное преследование Тесака

Сергей Лебедев
08:28 22.02.2023
Уголовное дело закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью обвиняемого.
«Ъ»: суд прекратил уголовное преследование Тесака
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Мытищинский городской суд Московской области прекратил уголовное дело скончавшегося в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ходатайство о прекращении уголовного преследования в суд подал отец Марцинкевича. Отмечается, что дело закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, Марцинкевич, больше известный как Тесак, скончался в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Он отбывал десятилетний срок за нападения.

По официальной версии, Тесак, опасаясь пожизненного заключения после того, как признался в двойном убийстве, покончил с собой. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок.

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