В стране и мире Премьер-министр Чехии заявил, что страна передала Украине военную помощь на $455 миллионов Евгений Ушаков Чешский премьер-министр Петр Фиала озвучил общую сумму военной помощи Киеву с начала СВО. © Фото: Alexander Novikov,Global Look Press Читайте нас на: Официальная Прага передала киевскому режиму военную помощь общей суммой в 10 миллиардов крон (примерно $455 миллионов). Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала. К тому же, еще порядка 30 миллиардов крон (примерно $1,3 миллиарда долларов) направили Украине оборонные предприятия Чехии. «Военная помощь Украине со стороны Чехии с начала СВО составила 10 миллиардов крон. Вооружения еще на 30 миллиардов крон направила Украине оборонная промышленность Праги. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала огласил 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам политика, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады», - написало издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу, который выступил перед журналистами в Варшаве. В своем выступлении чешский политик Петр Фиала подчеркнул, что Прага одной из первых начала поставки вооружений Украине. Не прошло и двух недель с начала специальной военной операции, как подоспела помощь. Экспертное мнение и аналитика