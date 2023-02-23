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Премьер-министр Чехии заявил, что страна передала Украине военную помощь на $455 миллионов

Евгений Ушаков
02:21 23.02.2023
Чешский премьер-министр Петр Фиала озвучил общую сумму военной помощи Киеву с начала СВО.
Премьер-министр Чехии заявил, что страна передала Украине военную помощь на $455 миллионов
© Фото: Alexander Novikov,Global Look Press
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Официальная Прага передала киевскому режиму военную помощь общей суммой в 10 миллиардов крон (примерно $455 миллионов). Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала.

К тому же, еще порядка 30 миллиардов крон (примерно $1,3 миллиарда долларов) направили Украине оборонные предприятия Чехии.  

«Военная помощь Украине со стороны Чехии с начала СВО составила 10 миллиардов крон. Вооружения еще на 30 миллиардов крон направила Украине оборонная промышленность Праги. В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур Фиала огласил 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц. По словам политика, примерно треть этих поставок приходится на армейские склады», - написало издание Idnes со ссылкой на чешского премьера Петра Фиалу, который выступил перед журналистами в Варшаве.

В своем выступлении чешский политик Петр Фиала подчеркнул, что Прага одной из первых начала поставки вооружений Украине. Не прошло и двух недель с начала специальной военной операции, как подоспела помощь.

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