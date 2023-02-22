Старший прапорщик Алимбеков обеспечил эвакуацию с поля боя более 600 раненых военнослужащих

Опыт и профессионализм старшего прапорщика Ильнура Алимбекова позволили эвакуировать из районов активных боевых действий в стационарные госпитали наших бойцов.

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Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Старший прапорщик Ильнур Алимбеков, фельдшер медицинского пункта

Ильнур Алимбеков в зоне СВО занимался эвакуацией раненых военнослужащих с поля боя и оказанием им помощи на борту вертолета Ми-8. Как уточняет Минобороны, эвакуация проводилась с риском для жизни, под огнем украинских боевиков.

Ильнур оказывал нашим бойцам медицинскую помощь также в полевых госпиталях. За все время спецоперации старший прапорщик обеспечил эвакуацию с поля боя более 600 раненых военнослужащих.

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