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Старший прапорщик Алимбеков обеспечил эвакуацию с поля боя более 600 раненых военнослужащих

10:44 22.02.2023
Опыт и профессионализм старшего прапорщика Ильнура Алимбекова позволили эвакуировать из районов активных боевых действий в стационарные госпитали наших бойцов.
Старший прапорщик Алимбеков обеспечил эвакуацию с поля боя более 600 раненых военнослужащих
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Старший прапорщик Ильнур Алимбеков, фельдшер медицинского пункта

Ильнур Алимбеков в зоне СВО занимался эвакуацией раненых военнослужащих с поля боя и оказанием им помощи на борту вертолета Ми-8. Как уточняет Минобороны, эвакуация проводилась с риском для жизни, под огнем украинских боевиков.

Ильнур оказывал нашим бойцам медицинскую помощь также в полевых госпиталях. За все время спецоперации старший прапорщик обеспечил эвакуацию с поля боя более 600 раненых военнослужащих.

Майор Салават Байраков

© Минобороны России

Находясь со своим подразделением на переднем крае рубежа обороны, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений.

Украинские вооруженные формирования попытались контратаковать и обстреляли позиции наших войск из артиллерии. Находясь под огнем противника, Салават выявлял его огневые точки, корректировал огонь нашей артиллерии и передавал координаты целей, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы своего самоходно-артиллерийского дивизиона.

В ходе контрбатарейной борьбы украинские боевики понесли потери в живой силе и военной технике. Наши бойцы из артиллерии уничтожили украинскую САУ иностранного производства и буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б». Благодаря действиям офицера атака неприятеля была сорвана, а наши войска удержали рубеж обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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