Астрономы на Алтае рассказали, как сняли редчайшую комету впервые за 50 тысяч лет

Кроме того, в ближайшее время жители РФ смогут увидеть ее зеленое свечение ночью. Главное, чтобы небо было безоблачным. По словам ученых, может быть такое, что комета больше никогда не приблизится к Земле.
Астрономы Коуровской обсерватории Уральского федерального университета на Алтае рассказали о процессе фиксирования изображений редчайшей кометы ZTF, почему она зеленого цвета и смогут ли жители Земли увидеть ее еще раз.
Комета ZTF приблизилась к земле на расстояние 42 миллиона километров. Увидеть её можно было как зеленеющую точку поверх «ковша» большой медведицы. «Зелёная» - стало неофициальным названием. Цвет объясняется составом кометы.
«В составе выброшенных газов есть, ну так его называют, двухатомный углерод - молекулы состоящие из двух атомов углерода. Это вещество, так его назовем образуется в обычной электродуге, при сварке скажем. При сварке, если там попадает в раскаленную область углерод, то получается замечательный зеленый свет», - Натан Эйсмонт - ведущий научный сотрудник Института космических исследований, кандидат технических наук.
Снимать небесное тело Алтайские астрономы начали ещё в середине января через различные фильтры. Чтобы получить художественное изображение надо сложить достаточное количество снимков для проявления комы и исчезновения шума изображения. Кома - это облако из пыли и газов. Образуется когда под воздействием солнца лёд в ядре кометы начинает таять. Выброс газа работает как реактивный двигатель разгоняя небесное тело до 50 километров в секунду. За космическими объектами астрономы наблюдают с наступлением темноты. Но приборы готовят заранее.
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