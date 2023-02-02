В стране и мире Астрономы на Алтае рассказали, как сняли редчайшую комету впервые за 50 тысяч лет Павел Кольцов Вероника Волосунова Кроме того, в ближайшее время жители РФ смогут увидеть ее зеленое свечение ночью. Главное, чтобы небо было безоблачным. По словам ученых, может быть такое, что комета больше никогда не приблизится к Земле. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Астрономы Коуровской обсерватории Уральского федерального университета на Алтае рассказали о процессе фиксирования изображений редчайшей кометы ZTF, почему она зеленого цвета и смогут ли жители Земли увидеть ее еще раз. Комета ZTF приблизилась к земле на расстояние 42 миллиона километров. Увидеть её можно было как зеленеющую точку поверх «ковша» большой медведицы. «Зелёная» - стало неофициальным названием. Цвет объясняется составом кометы. «В составе выброшенных газов есть, ну так его называют, двухатомный углерод - молекулы состоящие из двух атомов углерода. Это вещество, так его назовем образуется в обычной электродуге, при сварке скажем. При сварке, если там попадает в раскаленную область углерод, то получается замечательный зеленый свет», - Натан Эйсмонт - ведущий научный сотрудник Института космических исследований, кандидат технических наук. Снимать небесное тело Алтайские астрономы начали ещё в середине января через различные фильтры. Чтобы получить художественное изображение надо сложить достаточное количество снимков для проявления комы и исчезновения шума изображения. Кома - это облако из пыли и газов. Образуется когда под воздействием солнца лёд в ядре кометы начинает таять. Выброс газа работает как реактивный двигатель разгоняя небесное тело до 50 километров в секунду. За космическими объектами астрономы наблюдают с наступлением темноты. Но приборы готовят заранее. © ТРК «ЗВЕЗДА» Телескоп, на который уральские астрономы сделали подробный снимок зелёной кометы, сделали ещё в ГДР, но с тех пор он заметно оброс электроникой. Его угол обзора составляет всего пару градуса. Охватывает немалую площадь космического пространства. С его помощью можно без труда отследить обьект двигающийся со скоростью кометы - 18 тысяч километров час. «Луна и солнце у нас по полградуса и вот у нас 2 луны помещаются как раз в поле зрения + Такое расстояние как луна я не знаю за сколько она пройдёт несколько дней надо ждать. Но это под нашим углом зрения, а так конечно скорость огромная», - Дмитрий Гламазда, старший научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. © ТРК «ЗВЕЗДА» Пролетев над землёй комета отправилась в направлении Марса. По мере того как она удаляется от солнца скорость будет снижаться, а траектория изменяться. Возможно что комета ZTF больше не вернётся даже через 50 тысяч лет. «Она приближалась к солнцу, она встретится с планетами сатурн юпитер и по последним исследованиям траектория её параболическая не замкнутая, она улетит сейчас вот и всё», - Станислав Горда, ведущий научный сотрудник, Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. Ядро кометы всего около километра, но она стала ярчайшей в Северном полушарии за последние четверть века. Такой же как комета Хейла-Боппа в 1997 году которая была больше зелёной но пролетела гораздо дальше от земли. Ранее новосибирские ученые рассказали о процессе производства уникального супер-прочного, надежного, устойчивого к влаге, кислотам и морозам пластика. Кроме того, он настолько экологически-чистый, что его можно применять даже для производства лекарств. Экспертное мнение и аналитика