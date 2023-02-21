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Огурцы дороже ананасов: почему в России резко подскочили цены на овощи

Дария Сенникова
03:39 21.02.2023
Продавцы называют причиной резкого роста цен на фрукты и овощи стихийное бедствие в Турции, однако причина далеко не только в нем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Цены на овощи и фрукты в российских супермаркетах вызывают все больше изумления. Особенно сложно покупателям понять, почему огурцы стоят дороже ананаса. Стоимость томатов тоже удвоилась. На рынках продавцы повышают цены еще сильнее. Многие связывают скачок цен с землетрясением в Турции. Кто-то приводит другие аргументы - о неурожае в прошлом сезоне.

Еще пару недель назад турецкие мандарины были одними из самых дешевых на прилавках столичных рынков. Подорожание произошло сразу после землетрясения. Продавцы в России молниеносно сориентировались и накрутили цены прежних поставок, понимая, что новых дождутся не скоро.

Лидерство в ценовом антирейтинге у тепличной клубники. В Турции как раз ее сезон. Стоимость килограмма ягоды на российских рынках доходит почти до двух тысяч рублей. В Екатеринбурге это тоже объясняют турецким землетрясениям. Эксперты из Турции подтверждают, что перебои с поставками были, но проблема решена.

«Нет проблем и с производством фруктов и овощей. Мы пережили большую катастрофу - сильное землетрясение, но турецкая экономика и агрокультура до сих пор процветают. Так что я полагаю, это все из-за проблемы логистики. Около 20-30 процентов компаний, отвечающих за логистику, находились в Газиантепе. Газиантеп - один из тех городов, что пострадал от землетрясения», - объясняет турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан.

По каким ценам придут новые партии товаров - российские продавцы на рынках сами не знают. Зато в крупных торговых Сетях уверены, что у турецких поставщиков подорожания не будет.

«Есть снижение предложения на рынке, но оно не влияет на цены. Несмотря на все трагические события в Турции, поставщики не пытаются на этом наживаться», - говорит заместитель генерального директора торговой сети Алексей Елаев.

Сейчас на российских прилавках товары с прошлых поставок, но продавцы продолжают оправдывать накручивание цен почти на все турецкой катастрофой почти. Происходит это не только в Москве. На прилавках в Нижнем Новгороде килограмм огурцов стоит 300 рублей. В Калининграде - почти на сто рублей дороже. В Хабаровске - 290, во Владивостоке - 400. Покупатели в шоке.

Цены на овощи выросли и по данным Росстата. Но цифры не такие критичные, как на прилавках, где огурцы дороже чем египетские ананасы. Не падают цены и на помидоры - причем на те, что не из Турции.

Томаты из Узбекистана подорожали сразу на четверть - 900 рублей за килограмм. В Узбекистане было рекордно холодно. Температура на улице доходила до минус 40 градусов. Часть урожая пострадала, фермеры больше тратились на отопление и освещение теплиц. В Ассоциации компаний розничной торговли, куда входят крупные продуктовые сети, уверяют: причина подорожания тепличных овощей в России та же - мороз. Есть и другие причины, из-за которых взвинтили цены.

«Данная  ситуация, связанная со стремительным повышением цен именно на огурцы является аномальной. Ситуация связана с наложением различных факторов. Сезонность - традиционно рост цен наблюдается зимой, предложения меньше, а спрос велик. Второй момент - плохие погодные условия в южных регионах России, из-за чего произошел сдвиг плодоношения  огурцов в теплицах, и, как следствие, продукция стала поступать позже, чем обычно», - отмечает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков.

К весне, по прогнозам ассоциации, цены на тепличные овощи упадут. Через две-три недели будет новый урожай. Увеличение объемов поставок из российских теплиц снизит цены и на импортные овощи - иначе их не раскупят. Что касается фруктов, то некоторые продавцы уже сейчас вместо закупок из Турции увеличивают заказы цитрусовых в странах Африки и Южной Америки.

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