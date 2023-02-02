В Крыму задержали участника «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*

На задержанного завели уголовное дело по ст. 208 УК РФ, ему грозит до 15 лет заключения.

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В Крыму задержали участника террористической организации «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в УФСБ Российской Федерации региона.

«Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», - сообщили в ведомстве.

В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 15 лет заключения.

Напомним, «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Спецслужбы уже неоднократно задерживали на территории полуострова членов этой организации.

Ранее в Крыму Федеральная служба безопасности России задержала боевика из украинского националистического батальона. Житель Севастополя еще в 2016 году вступил в запрещенный на территории РФ батальон.

* «Крымско-татарский добровольческий батальона им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная в РФ.