В Крыму задержали участника «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*
В Крыму задержали участника террористической организации «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в УФСБ Российской Федерации региона.
«Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», - сообщили в ведомстве.
В УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 15 лет заключения.
Напомним, «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* основал организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. Спецслужбы уже неоднократно задерживали на территории полуострова членов этой организации.
Ранее в Крыму Федеральная служба безопасности России задержала боевика из украинского националистического батальона. Житель Севастополя еще в 2016 году вступил в запрещенный на территории РФ батальон.
* «Крымско-татарский добровольческий батальона им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная в РФ.