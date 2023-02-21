Песков: не стоит переоценивать визит Байдена в Киев для нашей внутренней повестки дня

Пресс-секретарь президента России отметил, что необходимо анализировать вчерашний приезд американского лидера на Украину.

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Визит американского президента Джо Байдена на Украину не оттенил послание Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, вчерашний визит руководителя США в Киев является важным событием. Дмитрий Песков заявил, что его необходимо анализировать.

«США продолжают враждебную к нам политику. Это плохо, но нужно отдавать себе в этом отчет», - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, вчера Байден посетил Киев с визитом, который не анонсировался заранее. Он провел встречу с Зеленским, пообещал продолжить предоставлять Украине военную помощь и ввести новые антироссийские санкции.