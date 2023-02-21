Песков заявил, что текст послания Федеральному собранию Путин дорабатывает лично

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Президент РФ Владимир Путин лично дорабатывает текст послания Федеральному собранию, рассказал «Звезде» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Окончательная версия текста есть, он с ней придет, но я еще раз повторяюсь, это в окончательном варианте авторский продукт. Потому что он лично всегда дорабатывает текст, многие пассажи он сам переписывает, что-то добавляет, поэтому сейчас все будем слушать с большим интересом», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сегодняшнее послание Путина будут тщательно изучать во всем мире, а по времени оно займет около часа. Он добавил, что большая часть будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации.

Мероприятие состоится в Гостином Дворе в Москве. Помимо СВО тематикой станут экономика и социальная сфера. Ранее корреспондент «Звезды» сообщил, что военные и чиновники уже прибывают в Гостиный Двор.