Армия Армия Армия

Корреспондент «Звезды» показал учебный класс будущих штурманов боевой авиации на борту Ту-134

Павел Кольцов
05:10 21.02.2023
Военные авиаторы осваивают ремесло как в кресле тренажера, так и на борту воздушного судна.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Небольшой крен вправо, истребитель бомбардировщик Су-34 заходит на цель - склад боеприпасов условного противника. Инструктор фиксирует попадание. Показания приборов, расположение индикаторов, пейзаж за бортом. Тренажер полностью имитирует кабину боевого самолета. На нем будущие штурманы - курсанты Военного учебного научного центра ВВС «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в Челябинске отрабатывают выполнение полетов и боевых задач.

По ходу обучения задачи усложняются. Инструктор может имитировать поломку оборудования, ухудшить погодные условия или указать новые цели.

«Мы можем усложнить задачу. На протяжении всего полета курсанты отрабатывают навыки по поражению нескольких целей различными видами вооружения - как управляемыми, так и не управляемыми», - говорит преподаватель учебного научного центра Роман.

Впереди пилот, позади штурман - это тренажер истребителя Су-30СМ. Курсант проложил курс, полет проходит над мировым океаном. Истребитель выходит на цель, осталось правильно выбрать боеприпасы. На подвесах несколько типов ракет, способных уничтожить цели на земле, на воде и в небе. 

На тренажерах курсанты-штурманы наматывают десятки часов. Со второго курса  поднимаются в небо и там тоже садятся за парты. Учебный класс размещается на площади в шесть тысяч метров - на борту Ту-134. По реальным показаниям приборов прокладывается маршрут. Каждое место - это отдельная система. Пока один  курсант осваивает радиокомпас, другой - средства связи.

«За всю летную смену курсант проходит два-три рабочих места, может ознакомится с несколькими приборами. И к концу практики он может овладеть всеми приборами», - объясняет штурман-инструктор ВУНЦ ВВС «ВВА» Алексей.

В занятиях на борту есть элемент психологической подготовки - реальный полет на паузу не поставишь. В экстремальной ситуации настоящий штурман может обойтись одной лишь картой и наручными часами.

«Посмотреть на карту, посмотреть на пролетаемую поверхность, сколько времени ты летел. Всегда определишься и не потеряешься», - отмечает инструктор.

Подготовка на факультете боевого управления напоминает работу диспетчеров в гражданской авиации. Только курсанты действуют как авиационные наводчики - находясь на земле они корректируют боевые курсы, выдают целеуказания. Экипажи ориентируются на их команды, не включают собственное радиолокационное оборудование, чтобы в условиях боя оставаться незаметными для противника. За каждым офицером боевого управления закреплено авиационное звено - три самолета.

«Это представители ВКС на поле боя в составе сухопутных подразделений, которые организуют взаимодействие, наводят авиационную технику, обеспечивают правильность наведения, выходя из атаки, контролируют поражение цели», - поясняет заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Дмитрий.

Свою незаменимость авиационные наводчики доказали в современных боевых действиях, где авиация применяется широко, обеспечивая успех пехотных подразделений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:57 В стране и мире
Байден прибыл в польский Жешув после посещения Киева
22:38 В стране и мире
Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу к 24 февраля
22:24 В стране и мире
Bloomberg: план КНР по урегулированию на Украине включает остановку поставок оружия Киеву
22:10 В стране и мире
ТАСС: глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибудет в Россию 21 февраля
21:38 В стране и мире
На турецкую провинцию Хатай после нового землетрясения может обрушиться цунами
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.