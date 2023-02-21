Корреспондент «Звезды» показал учебный класс будущих штурманов боевой авиации на борту Ту-134

Военные авиаторы осваивают ремесло как в кресле тренажера, так и на борту воздушного судна.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Небольшой крен вправо, истребитель бомбардировщик Су-34 заходит на цель - склад боеприпасов условного противника. Инструктор фиксирует попадание. Показания приборов, расположение индикаторов, пейзаж за бортом. Тренажер полностью имитирует кабину боевого самолета. На нем будущие штурманы - курсанты Военного учебного научного центра ВВС «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА») в Челябинске отрабатывают выполнение полетов и боевых задач.

По ходу обучения задачи усложняются. Инструктор может имитировать поломку оборудования, ухудшить погодные условия или указать новые цели.

«Мы можем усложнить задачу. На протяжении всего полета курсанты отрабатывают навыки по поражению нескольких целей различными видами вооружения - как управляемыми, так и не управляемыми», - говорит преподаватель учебного научного центра Роман.

Впереди пилот, позади штурман - это тренажер истребителя Су-30СМ. Курсант проложил курс, полет проходит над мировым океаном. Истребитель выходит на цель, осталось правильно выбрать боеприпасы. На подвесах несколько типов ракет, способных уничтожить цели на земле, на воде и в небе.

На тренажерах курсанты-штурманы наматывают десятки часов. Со второго курса поднимаются в небо и там тоже садятся за парты. Учебный класс размещается на площади в шесть тысяч метров - на борту Ту-134. По реальным показаниям приборов прокладывается маршрут. Каждое место - это отдельная система. Пока один курсант осваивает радиокомпас, другой - средства связи.

«За всю летную смену курсант проходит два-три рабочих места, может ознакомится с несколькими приборами. И к концу практики он может овладеть всеми приборами», - объясняет штурман-инструктор ВУНЦ ВВС «ВВА» Алексей.

В занятиях на борту есть элемент психологической подготовки - реальный полет на паузу не поставишь. В экстремальной ситуации настоящий штурман может обойтись одной лишь картой и наручными часами.

«Посмотреть на карту, посмотреть на пролетаемую поверхность, сколько времени ты летел. Всегда определишься и не потеряешься», - отмечает инструктор.

Подготовка на факультете боевого управления напоминает работу диспетчеров в гражданской авиации. Только курсанты действуют как авиационные наводчики - находясь на земле они корректируют боевые курсы, выдают целеуказания. Экипажи ориентируются на их команды, не включают собственное радиолокационное оборудование, чтобы в условиях боя оставаться незаметными для противника. За каждым офицером боевого управления закреплено авиационное звено - три самолета.

«Это представители ВКС на поле боя в составе сухопутных подразделений, которые организуют взаимодействие, наводят авиационную технику, обеспечивают правильность наведения, выходя из атаки, контролируют поражение цели», - поясняет заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Дмитрий.

Свою незаменимость авиационные наводчики доказали в современных боевых действиях, где авиация применяется широко, обеспечивая успех пехотных подразделений.