Politico: Пентагон не верит, что Украина может вернуть Крым

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У Украины недостаточно сил для того, чтобы вернуть себе Крымский полуостров в ближайшем будущем. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на оценку высокопоставленных представителей Пентагона. Об этом они заявили в ходе секретного брифинга для комитета американской палаты представителей по вопросам вооруженных сил.

Журналист газеты отмечает, что данное заявление «наверняка разочарует Киев, который поставил себе цель вернуть полуостров».

«Неясно, что привело спикеров к данному выводу. Но трое из них четко заявили - Пентагон не верит, что Украина способа выбить Россию с полуострова - сейчас или в ближайшем будущем», - пишет журналист.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил поставить Киеву ракеты ATACMS класса «земля-земля». По его словам, эти баллистические ракеты следует применить для удара по Крыму.