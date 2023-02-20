Офицер морской пехоты рассказал о «зверинце» иностранной техники в зоне спецоперации

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Минометный расчет морской пехоты в зоне специальной военной операции стреляет бегло и попадает точно в цель. Огневые позиции повсюду и замаскированы таким образом, что противник обнаружить их не может.

Офицер Черноморского флота с позывным Боцман рассказывает, какую технику на этом направлении применяет противник.

«В основном идет техника западного производства - немецкая, финская, американская, польская. В общем весь зверинец. Ничего страшного. Деды победили - и мы победим. С нетерпением ждем появления новых "Леопардов" очень интересно посмотреть, как горят», - отмечает он.

На прорыв вместе с минометчиками идут танкисты. Атакующее название боевой машины отражает смысл ее назначения. «Прорыв» - это про задачи, которые танк призван выполнять.

На борту современного танка установлена система противодействия управляемым ракетам - Javelin не наведется.

«Как только по мне будет совершаться наведение, то есть замер дальности инфракрасным, у меня в шлемофоне раздастся голос, который скажет - по вам наведение. Я нажму одну кнопку и башня перебросится в ту сторону, откуда идет наведение. Я нажму другую кнопку и будет пуск завесы», - объясняет командир танка с позывным Бетон.

До противника, в зависимости от рельефа, от трех до пяти километров. Предположительно, там засекли разведгруппу. Бойцы выдали себя, за что и поплатились. Они все же успели передать координаты российских позиций и рядом прилетела «ответка». Никто не пострадал. Штурмгруппа на БТР выдвинулась ближе к противнику. В бой идет морская пехота, а значит эти позиции врагу не достанутся.