Журналист Bild заявил, что Байден прибыл в Киев
Юлиан Репке уточнил, что у него нет подтверждения визита лидера США в украинскую столицу.
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Американский президент Джо Байден находится в Киеве. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.
«Байден в Киеве», - сообщил Репке.
Позже журналист уточнил, что у него нет подтверждения визита лидера США в украинскую столицу.
«Это просто мое личное мнение», - написал Репке.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что сегодня ожидают приезда важных гостей. О ком конкретно идет речь, дипломат не уточнил. Он отметил, что в Киеве почувствуют и увидят поддержку не только на словах.