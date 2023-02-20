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Журналист Bild заявил, что Байден прибыл в Киев

Сергей Лебедев
12:49 20.02.2023
Юлиан Репке уточнил, что у него нет подтверждения визита лидера США в украинскую столицу.
Журналист Bild заявил, что Байден прибыл в Киев
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Американский президент Джо Байден находится в Киеве. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«Байден в Киеве», - сообщил Репке.

Позже журналист уточнил, что у него нет подтверждения визита лидера США в украинскую столицу.

«Это просто мое личное мнение», - написал Репке.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что сегодня ожидают приезда важных гостей. О ком конкретно идет речь, дипломат не уточнил. Он отметил, что в Киеве почувствуют и увидят поддержку не только на словах.

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