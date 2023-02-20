В Швейцарии ищут фаната, избившего сына пресс-атташе тульского «Арсенала» за русскую речь

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Сын пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенал» Артем Овсянников написал заявление в полицию после того, как был избит на стадионе швейцарского «Базеля». Сейчас правоохранители ищу нападавших. Об этом «Звезде» рассказал отец парня Евгений Овсянников.

«Полицейские хорошо с ним поработали, собрали доказательную базу, свидетелей. Думаю, этих отмороженных ребят накажут как положено», - сказал пресс-атташе тульского ФК «Арсенал».

Он отметил, что с его сыном подобное произошло впервые. В Европе Артем учится уже четыре года. Все это время отношение к нему было положительное.

«И вот Артем столкнулся с проявлением национализма, когда фанаты «Базеля» несколько раз сказали, что на русском языке говорить нежелательно», - сказал Евгений Овсянников.

Ранее его сын в социальных сетях рассказал, что во время матча чемпионата Швейцарии «Базель» - «Серветт» некий мужчина ударил его по ноге. Кроме того, насилие применил еще один фанат. Нападавшие были недовольны русской речью. Артем Овсянников потребовал наказать их.

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