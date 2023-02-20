В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Швейцарии ищут фаната, избившего сына пресс-атташе тульского «Арсенала» за русскую речь

Сергей Лебедев
11:36 20.02.2023
Артем Овсянников рассказал «Звезде», что полицейские собрали необходимые доказательства и нашли свидетелей произошедшего.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: artyomoff_s7, Instagram*
Читайте нас на:

Сын пресс-атташе тульского футбольного клуба «Арсенал» Артем Овсянников написал заявление в полицию после того, как был избит на стадионе швейцарского «Базеля». Сейчас правоохранители ищу нападавших. Об этом «Звезде» рассказал отец парня Евгений Овсянников.

«Полицейские хорошо с ним поработали, собрали доказательную базу, свидетелей. Думаю, этих отмороженных ребят накажут как положено», - сказал пресс-атташе тульского ФК «Арсенал».

Он отметил, что с его сыном подобное произошло впервые. В Европе Артем учится уже четыре года. Все это время отношение к нему было положительное.

«И вот Артем столкнулся с проявлением национализма, когда фанаты «Базеля» несколько раз сказали, что на русском языке говорить нежелательно», - сказал Евгений Овсянников.

Ранее его сын в социальных сетях рассказал, что во время матча чемпионата Швейцарии «Базель» - «Серветт» некий мужчина ударил его по ноге. Кроме того, насилие применил еще один фанат. Нападавшие были недовольны русской речью. Артем Овсянников потребовал наказать их.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:38 ОПК
Мантуров: истребитель Су-57 в ходе СВО поражает как воздушные, так и наземные цели
09:04 В стране и мире
Марочко: украинские боевики готовятся к обороне в районе Часова Яра вблизи Артемовска
08:41 В стране и мире
Министр обороны ФРГ заявил, что предстоящие недели будут решающими для Украины
08:06 В стране и мире
Британский репортер рассказал об обстановке в бункере Зеленского
06:00 Армия
Видео
Экипаж Су-35С засек и ликвидировал самолет националистов в зоне СВО
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.