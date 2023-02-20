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Китайский эксперт заявил, что Европа погрязла в ненависти к России

Сергей Лебедев
10:17 20.02.2023
Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун считает, что сейчас всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса.
Китайский эксперт заявил, что Европа погрязла в ненависти к России
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, GlobalLookPress
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Европа в настоящее время погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России. Об этом заявил младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун. А США, по его словам, так сильно хотят проигрыша РФ, что им все равно, как и чем закончится кризис.

«С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров», - приводятся слова эксперта в статье китайского государственного издания Global Times.

Чжан Хун отмечает, что сейчас всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь консенсуса. По его словам, это противоборство создает хаос в мире.

Напомним, недавно Китай обратился к США, ЕС и НАТО с предложением начать переговоры с Россией, чтобы вместе разработать «сбалансированную архитектуру безопасности». Призыв к миру с трибуны Совбеза ООН озвучил постоянный представитель КНР при Всемирной организации Чжан Цзюнь.

Китайский дипломат выразил уверенность, что и странам Запада нужно возобновить диалог с Россией и вести переговоры на условиях «неделимости безопасности».

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