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Замминистра финансов США Адейомо пообещал продолжить ослаблять экономику РФ

Анастасия Бобылева
05:09 19.02.2023
Отмечается, что одной из целей следующего пакета санкций является пресечение возможности обхода введенных ограничений.
Замминистра финансов США Адейомо пообещал продолжить ослаблять экономику РФ
© Фото: Jim West imageBROKER.com Globallookpress
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США продолжит ослаблять экономику РФ, так считает замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейомо.

Он подчеркнул, что в будущем должны пресекаться возможности обхода введенных против Москвы санкций. По его словам, российская экономика сейчас больше похожа на иранскую, чем на экономику страны-члена G20.

«Конечно, нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение», - цитирует его РИА Новости.

Адейомо уверен, что РФ испытывает трудности при восполнении потерь в оружии и вынуждена использовать снаряжение времен СССР, в то время как США с союзниками поставляют Киеву «шедевры военной техники», например, танки Abrams. Также замминистра финансов утверждает, что бюджетный дефицит РФ в 47 миллиардов долларов можно считать признаком упадка экономики страны.

Ранее китайская газета China Daily заявила, что санкции на российское топливо стали благом для Москвы. На экономику Запада же ограничения повлияли негативно.

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