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Совершенно секретно: как ученик Дейнеки стал разведчиком-нелегалом и добывал секреты НАТО

Ольга Белова
Ирина Елагина
20:17 19.02.2023
Имя этого легендарного разведчика рассекретили только в 2020 году, когда герою исполнилось 80 лет.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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В Москве на этой неделе отдали дань памяти и уважения Герою России, разведчику-нелегалу Юрию Шевченко. В вестибюле Московского архитектурного института ему открыли памятную доску. Место это выбрано неслучайно.

Шевченко был выпускником МАРХИ, с детства прекрасно рисовал и мечтал быть художником и архитектором. Учился у самого Дейнеки, но в дело вмешался случай. Судьба распорядилась так, что от мирной профессии пришлось отказаться и встать на путь разведчика-нелегала. Хотя говорить отказаться неверно.

Свою первую профессию он пронес через всю жизнь. И это художественное образование и полученные навыки – стали прекрасной легендой и прикрытием для работы за рубежом. Книги с его иллюстрациями активно издавались, его картины выставлялись в художественных галереях, чьи владельцы и не догадывались, кто на самом деле их нарисовал. Многие из его знакомых так его звали - Архитектор.

А на самом деле – с начала 1960-х годов и до 2001-го года Шевченко находился на нелегальной работе за рубежом и добывал для страны информацию, которая была не просто под грифом секретно – но под высшим грифом секретности - «Космик». В том числе о работе НАТО. И художественный талант, природное обаяние и творческий подход к делу - все в его случае работало на успех.

«Разведчики-нелегалы наделены удивительными качествами, они от природы наделены талантами и способностями. И вот одним из таких удивительных людей и был выпускник Московского архитектурного института Юрий Анатольевич Шевченко. Будучи искренним патриотом ради блага Родины, он поменял мирную профессию архитектора на сложный путь разведчика-нелегала. Путь, наполненный тревогами и опасностями, выполняя сложнейшие и ответственные задания Родины, он долгие годы пробыл в тени профессии разведчика-нелегала, который достиг головокружительной высот, стала для него призванием, смыслом всей жизни. Могу с полной ответственностью заявить - на каждом этапе своего сложного пути разведчика-нелегала он честно и самоотверженно служил нашему народу, нашему великому Отечеству, отдавая служению всего себя до конца», - отметил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Удивительна история, о том, как вообще еще маленький тогда Юра Шевченко решил связать свою жизнь с архитектурой. В 1945-м году он вместе с отцом ехал через разрушенный Сталинград – и поинтересовался, что будет с этими руинами. На что отец сказал, что есть такие люди архитекторы, которые и восстановят это город и отстроят его заново.

Нам посчастливилось познакомиться с Юрием Анатольевичем в сентябре 2020-го, в год столетия СВР, когда в штаб-квартире внешней разведки в Ясенево открывали памятник разведчикам-нелегалам.

Буквально за несколько месяцев до этого имя Шевченко было рассекречено, и благодаря этому появилась возможность открыто с ним говорить и снимать. И тогда он был даже слегка расстроен этим фактом своего рассекречивания, мол, поспешили, он еще может пригодиться. Его отчеты всегда шли отдельной строкой и зачастую напрямую ложились на стол руководству страны. Делился опытом с молодыми разведчиками, выступал с лекциями. За что ему было присвоено звание Героя России - остается под строжайшим грифом «секретно».

Юрия Анатольевича не стало в ноябре 2020-го. Ему был 81 год. И до последних дней он самоотверженно служил своей стране и своему народу.

Часто и с благодарностью вспоминал о своем Архитектурном институте, уйдя на пенсию много рисовал. И вот что сегодня вспоминает вдова Юрия Анатольевича - Галина Шевченко.


«Я хочу прочитать стихотворение, которое было написано в последний день жизни Юрия Анатольевича. Я ему его прочитала, и он был очень удивлен и выразил восторг. Стихотворение о художнике:

Художник начинается с бесстрашия
Художник начинается с борьбы
Его палитра временем окрашена
Отмечен сердцем верный знак судьбы
Сквозь лабиринты, золотом манящие
Где злоба и молва сбивают с ног
Сквозь ураганов окрики грозящие
Плывет непотопляемый челнок
Бесстрашия парус - всех других заметнее
Над ним сияние солнечных лучей
На нем ударов страстные отметины
В нем пламень звезд средь сумерка ночей...

Вот где-то через несколько часов Юрия Анатольевича не стало», - рассказала вдова разведчика.

В месте с памятной доской в Архитектурном институте открылась и выставка работ Юрия Шевченко. Разные страны, разные города, природа России и экзотических стран. Слепки и отголоски его секретной работы. О сложностях и опасностях, глядя на эти картины, можно только догадываться.

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