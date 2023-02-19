Число пострадавших при массовом обстреле Донецка достигло 9 человек

Все раненые доставлены в больницы Донецка.

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Количество пострадавших в результате массового обстрела столицы ДНР со стороны Украины достигло девяти человек. Обновленными сведениями и последствиях разрушительной атаки киевских боевиков поделился мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Количество раненых в результате карательного обстрела Донецка возросло до 9 человек», - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что информация о пострадавших еще уточняется, в настоящее время все раненые доставлены в лечебные учреждения Донецка.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 19 февраля украинские националисты накрыли шквальным огнем жилые кварталы Донецка. По предварительным оценкам, в течение двух минут боевики сбросили на Ворошиловский и Киевский районы города порядка 40 ракет из РСЗО. Одна из ракет попала в здание детского сада.