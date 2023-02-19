В Минобороны РФ опровергли информацию об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов

Оборонное ведомство не издавало никаких указов о якобы увольнении офицеров из двух соединений, включенных в состав ВС РФ в январе.

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С начала 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса были включены в состав российских Вооруженных сил в полном составе. При этом в Сети появилась информация о том, что офицеры данных соединений были якобы уволены. В Министерстве обороны России данную информацию опровергли.

«Ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось», - сообщили в ведомстве.

На данный момент военнослужащие 1-го армейского Донецкого и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпусов выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов