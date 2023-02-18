В Китае предупредили, что инцидент с «Северными потоками» может повториться

Член Политбюро Ван И подчеркнул, что если конфликт на Украине затянется, то не исключены аналогичные попытки подрывов.

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Член Политбюро и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И предупредил ФРГ о будущих аналогах инцидента с «Северными потоками». На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок он заявил, что происшествие может повториться, если конфликт на Украине затянется.

«Чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе. Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», - цитирует ТАСС Ван И.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет добиваться международного расследования подрывов на «Северных потоках». Она распространит соответствующий документ в Совете Безопасности ООН.