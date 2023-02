В стране и мире Иностранные наемники рассказали, зачем приехали на Украину Ирина Елагина Павел Кольцовов По оценкам СМИ, в рядах киевских националистов воюет до 3000 наемников из-за границы. © Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда" Читайте нас на: Разведка ЛНР сообщила о массовом прибытии в Харьков иностранных наемников. В январе этого года The Washington Post публиковал данные, согласно которым на стороне киевского режима в конфликте воюют от одной до 3000 иностранцев. Сейчас их уже столько, что в Киеве объявили о формировании подразделения входящего в военную структуру неонацистов и состоящего исключительно из поляков. Безусловно солдат удачи из Польши на Украине большинство, но наши бойцы уничтожают и британцев, американцев, французов. В общем представителей практически всех западных стран, так активно, но безуспешно пытающихся нанести поражение нашей стране на поле боя. Детали изучил корреспондент Павел Кольцовов. Артемовск. Несколько человек, стоят на обочине. Рядом белый микроавтобус, спустя секунду машина взрывается. На стопкадре управляемая ракета. Очевидно российского противотанкового комплекса «Корнет». Вот в репортаже CNN про удар рассказывает оказавшийся рядом наемник из Эстонии. «Последнее что я помню перед взрывом, это как увидел большой огненный шар и моментально все потемнело», - рассказал Эрко Лайдинен, наемник из Эстонии в сюжете CNN. Другому иностранцу не повезло. Американец Пит Рид погиб на месте. Западные издания называют погибшего - волонтером. В то же время известно что он бывший морской пехотинец. Воевал на Ближнем Востоке, добровольно принимал участие в боевых действиях на передовой. Так же издание The New York Times указывает на очевидное. «Белый фургон, не имел какой-либо четко видимой медицинской маркировки, и, хотя работники гуманитарной помощи были безоружны, по крайней мере, один был одет в камуфляж военного образца», - пишет издание. Хотя и этот комментарий нуждается в уточнении - на кадрах отчетливо видны вооруженные люди, в боевой экипировке, направляющиеся к минивэну, и взрыв происходит именно в от момент, когда все они собираются в одной точке. Вот по Артемовску с оружием в руках пробирается еще один наемник. Брэндон Митчел из Канады. На своем канале сетует на отсутствие поддержки со стороны украинского командования. «Они не выдают снаряжение, не предлагают подписать контракт, приходится искать работу, чтобы получить что-то хорошее. Прямо сейчас все в Бахмуте, вот где все происходит. Тут сотни медиков, которых не было здесь раньше и думаю для многих из них найдется работа, - рассказал наемник Брэндон Митчел. Sky News в свою очередь сообщают о гибели на Украине британца Джонатана Шенкина, его так же называют парамедиком. Впрочем, в этой же публикации сообщается, что у него был бизнес в сфере безопасности. Британец часто ездил в Ирак, Афганистан, Сомали. Второй раз приехал на Украину. Ранее под Соледаром погибли еще двое британцев. «Мы оказываем поддержку семье погибшего на Украине гражданина Великобритании и находимся на связи с местными властями», - заявили в британском МИДе. Сегодня в Киеве заявили о начале формирования на территории Украины подразделения из граждан Польши. Отмечаются, что в него войдут самые опытные солдаты, они будут выполнять диверсионные задачи. Ранее российское Минобороны сообщало, что сразу после начала специальной военной операции на Украину прибыло около 2000 поляков. И сейчас очевидно, что иностранных наемников с польским паспортом - большинство. Судя по радиоперехватам, на передовой поляки уже отказываются подчинятся украинским командирам. В интервью каналу Polsat News министр обороны Польши не называет цифр и не видит проблем. «Ведущий: Сколько поляков воюет на Ккраине, сколько наших граждан находится на фронте? Мариуш Блащак, министр обороны Польши: Это не большие цифры. Это искусственно созданный вопрос. Какой-то проблемы с этим нет. Ведущий: Будут ли эти люди, когда вернутся в Польшу, нести ответственность перед законом или будет объявлена амнистия? Мариуш Блащак: Это не является проблемой, для меня сейчас самое главное укреплять польскую армию и делать ее еще сильнее», - это диалог из Мариуша Блащака Polsat News. Численность польских вооруженных сил растет, но из армии уходят опытные военные. Польские эксперты говорят о кадровом кризисе. «За 13 месяцев уволились более 13 000 человек. В основном это опытные люди, прошедшие военные компании и прослужившие более десяти лет. Новобранцы смогут компенсировать только проблему с количеством военнослужащих», - заявил Мариуш Челма, главный редактор ежемесячника «Nowa Technika Wojskowa». Альтернативой службе в польской армии для опытных военных стало трудоустройство в подразделения ведущие боевые действия на Украине. В поисках острых ощущений и наживы сюда стекаются солдаты удачи со всего мира. Многие находят здесь свою гибель. Вот очередной иностранец - 50-летний француз погиб под Донецком. Французские чиновники открестились - гражданин действовал на свои страх и риск, не был известен консульскому отделу и не служил в составе Международного легиона.



Экспертное мнение и аналитика