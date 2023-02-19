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Глава «Ростеха» Чемезов рассказал, как санкции улучшили «Камазы»

Алексей Курильченко
10:36 19.02.2023
После введения санкций завод создал собственный двигатель, который оказался экономичнее созданного при содействии американцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Завод КАМАЗ после ухода с российского рынка американского производителя двигателей была вынуждена создать свою собственную силовую установку. По итогу отечественный двигатель оказался более экономичный чем старый, созданный в сотрудничестве со специалистами из Штатов. Об этом «Военной приемке» рассказал главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы провели локализацию двигателя и наш оказался даже более экономичным по сравнению с тем, который мы сделали с американцами. У нас с Cummins было совместное предприятие. И вот американцы ушли и мы все-таки сделали свой двигатель и он оказался более современным», - рассказал Чемезов.

Также была проведена локализация производства коробки передач - ранее в ее создании принимала участие немецкая компания. Таким образом, новый грузовик завода в Набережных Челнах стал на 90% российским.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Ростех. Год в условиях СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске мы покажем интервью с главой российской оборонной корпорации и узнаем - как она работает в условиях спецоперации и санкций.

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