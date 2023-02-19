Глава «Ростеха» Чемезов заявил, что к 2030 году произведут более 500 российских самолетов

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К 2030 году планируется произвести более 500 гражданских самолетов. Среди них как МС-21, так и Sukhoi Superjet. Как рассказал «Военной приемке» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, производство начнется уже в 2024 году. «Поблагодарить» за ускорение производства нужно западных производителей, ушедших с нашего рынка.

«Для нас, как для производителей, это шанс выйти на свой собственный рынок. С учетом того, что Airbus и Boeing ушли - здесь нам нужно сразу подставить плечо нашим авиакомпаниям. С 2024 года мы начнем серийно производить наши самолеты и к 30-му году мы должны произвести более 500 различного типа самолетов», - рассказал Чемезов.

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