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Глава «Ростеха» Чемезов заявил, что к 2030 году произведут более 500 российских самолетов

Алексей Курильченко
00:55 19.02.2023
После ухода с российского рынка Boeing и Airbus наши производители должны «подставить плечо» авиакомпаниям, считает глава госкорпорации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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К 2030 году планируется произвести более 500 гражданских самолетов. Среди них как МС-21, так и Sukhoi Superjet. Как рассказал «Военной приемке» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, производство начнется уже в 2024 году. «Поблагодарить» за ускорение производства нужно западных производителей, ушедших с нашего рынка.

«Для нас, как для производителей, это шанс выйти на свой собственный рынок. С учетом того, что Airbus и Boeing ушли - здесь нам нужно сразу подставить плечо нашим авиакомпаниям. С 2024 года мы начнем серийно производить наши самолеты и к 30-му году мы должны произвести более 500 различного типа самолетов», - рассказал Чемезов.

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