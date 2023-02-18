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В Японии заявили, что ракета КНДР могла достичь континентальной территории США

Ирина Елагина
15:23 18.02.2023
По данным Минобороны Японии, ракета КНДР имеет дальность до 14 000 км.
В Японии заявили, что ракета КНДР могла достичь континентальной территории США
© Фото: Kcna, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В министерстве обороны Японии выразили серьезную озабоченность по поводу запуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Как заявил глава оборонного ведомства Ясукадзу Хамада, дальность ракеты позволяла достичь континентальной территории США.

«Согласно нашей оценке, возможная дальность полета этой МБР превышала 14 000 км», - приводит ТАСС слова Хамады.

По сведениям японского Минобороны, ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии, в 200 км к западу от северного острова Хоккайдо. Радары зафиксировали, что ракета летела на высоте порядка 5 700 км, пролетела около 900 км. В общей сложности ракета находилась в воздухе более часа. Специалисты считают, что ракета была запущена по крутой траектории.

Правительство Японии направило протест руководству КНДР и дало указание своим боевым сторожевым судам в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и оперативно ставить в известность Минобороны.
Ранее сообщалось, что КНДР в течение 2022 года осуществило более 70 запусков баллистических ракет.

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