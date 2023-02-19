Глава «Ростеха» Чемезов заявил о планах производить до 300 вертолетов в год

В планах у «Вертолетов России» - в ближайшее время наладить семейное производство Ка-226 с отечественными двигателями.

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Холдинг «Вертолеты России» в этом году планирует удвоить количество производимых воздушных машин. Речь идет как о военных, так и гражданских вертолетах. Об этом «Военной приемке» рассказал главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Если совсем недавно мы производили в год порядка 150-160 вертолетов всех видов, то уже в этом году, думаю, и до 300 дойдем. Это различные вертолеты: Ка-52, Ми-28, Ми-35, "Ансаты"», - рассказал Чемезов.

Также в ближайшее время будет запущено серийное производство вертолетов Ка-226. Данная машина имеет модульную компоновку, что позволяет ей выполнять различные функции - его можно переоборудовать, например, в пассажирский или медицинский вертолет.

«Пока двигатели иностранные, но мы сейчас работаем над созданием своего двигателя. Надеюсь, что через год, максимум через два, появится», - дополнил глава корпорации.

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