Глава «Ростеха» Чемезов заявил об увеличении производства «Кинжалов» с начала СВО

До начала спецоперации армии не требовалось такое количества гиперзвуковых ракет, но после 24 февраля все изменилось.

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С учетом специальной военной операции госкорпорация «Ростех» существенно нарастила производство современных видов вооружения. Среди них - гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в борьбе с украинскими националистами. Об этом «Военной приемке» рассказал главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Начиная с февраля объемы производства военной продукции выросли значительно - в некоторых случаях более чем в 50 раз. Это прежде всего касается боеприпасов... Он ("Кинжал" - Прим. ред.) на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, которое нужно сейчас. Поэтому мы сейчас увеличиваем (объем производства - Прим. ред.)», - рассказал Чемезов.

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