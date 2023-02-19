Глава «Ростеха» Чемезов рассказал, как работают предприятия корпорации в условиях СВО

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С начала специальной военной операции предприятия госкорпорации перешли на круглосуточный режим работы - без выходных и праздников - для того, чтобы удовлетворить все нужды армии. Об этом «Военной приемке» рассказал главный исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По сути мы тоже на передовой. У нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, то есть круглосуточно, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить тот объем производства, который мы сегодня обязаны доставить в армию», - рассказал Чемезов.

Глава корпорации добавил, что самый плотный режим работы соблюдают компании, которые создают боеприпасы - из-за колоссальных объемов производства.

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