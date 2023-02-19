Глава «Ростеха» Чемезов рассказал, как распознавание лиц помогло поймать наркодилера

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К Чемпионату мира по футболу 2018 года в России был реализован стартап двух молодых изобретателей - камеры с распознаванием лиц. Благодаря этой системе во время спортивного мероприятия удалось поймать множество преступников - в том числе и одного члена мафии, который занимался распространением наркотиков. Об этом «Военной приемке рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«К нам пришли два молодых парня - говорят, что есть стартап. Попросили помочь выпустить серийно. Им было лет 25-30. Все, запустили. Сейчас работают камеры везде. К Чемпионату мира мы поставили везде камеры и за период ЧМ было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, наркодилера. Думал, приедет в Россию и его никто не найдет. Ну вот, здесь задержали», - рассказал Чемезов.

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