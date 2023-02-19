Броневик-беспилотник с автоматическим «механиком-водителем» показали на видео

Конструкторы могут создать беспилотник из любой машины - в полевых условиях на это понадобится до 10 дней.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» продемонстрировал «Военной приемке» «Синицу» - систему беспилотного управления, которая установлена на бронемашину пехоты. Данная система позволяет управлять многотонной машиной удаленно с такой же легкостью, как ей управляет обычный механик-водитель.

«Мы занимаемся этой темой уже более 10 лет. Провели огромный цикл всевозможных испытаний. Поэтому все, кто задействован в этом процессе, чувствуют себя очень уверенно в том числе и с машиной в беспилотном варианте», - рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов.

Броневик-беспилотник создавался с учетом пожеланий участников спецоперации. Конструкторы добились максимально четкого и удобного управления. Создатели даже готовы ставить на полосу препятствий личные автомобили - настолько они уверены в собственной разработке. Операторы могут управлять «Синицей» как со специально оборудованного места, так и с помощью планшета. При это превратить в беспилотник можно практически любую машину. Стоимость модернизации - около 10% от стоимости БМП.

«Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую машину - независимо от того, на колесном или гусеничном она ходу. Для того, чтобы превратить машину в беспилотник нужно до 10 дней», - рассказал Курдубанов.

При этом, с «Синицей» БМП все еще может выполнять свои основные функции. Например, высадить боевую группу в опасном районе и отправиться в бой уже пустой.

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