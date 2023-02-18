Армия МО РФ: свыше 100 украинских боевиков уничтожено на Красно-Лиманском направлении Также удалось нанести комплексное огневое поражение в районах Стельмаховки, Червонопоповки и Червоной Дибровы. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Группировка войск «Центр» уничтожила 100 украинских боевиков и нанесла комплексное огневое поражение их подразделениям на Красно-Лиманском направлении Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - заявил Конашенков. Украинские боевики понесли потери в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие полностью освободили Гряниковку в Харьковской области. Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика