МО РФ: свыше 100 украинских боевиков уничтожено на Красно-Лиманском направлении
Группировка войск «Центр» уничтожила 100 украинских боевиков и нанесла комплексное огневое поражение их подразделениям на Красно-Лиманском направлении Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - заявил Конашенков.
Украинские боевики понесли потери в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие полностью освободили Гряниковку в Харьковской области.
Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.