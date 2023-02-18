Евменов наградил Орденом Ушакова 43-ю дивизию Северного флота РФ

Теперь у Северного флота три Ордена Ушакова. Это особая честь получить такую награду. Морякам 43 девизии нужно будет держать высокую планку.

© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ

В Североморске 43-я дивизия ракетных кораблей Северного флота получила Орден Ушакова. Награду вручил лично Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Евменов отметил, что эта серьезная награда, которая не всем выдается даже при учете заслуг, лучше любых слов говорит о готовности защитников северных рубежей доблестно служить Отечеству, защищать его интересы в Арктике, как и в любой точке Мирового океана.

«Конечно же, это большая ответственность для моряков-североморцев. Вручение ордена... Я не говорю, что авансом - это заслуженная, добротная морская и государственная награда, - но вот эту планку, которая есть у дивизии, она (прим. - награда) не позволяет ее уменьшать. Дивизию ждут впереди дальние походы, прием новых кораблей и перспективы», - добавил Николай Евменов.

Это уже третий Орден Ушакова в копилке Северного флота. Первый получил тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в 2018 году, вторым в 2019-м Северный флот наградил президент России Владимир Путин.