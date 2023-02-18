Армия Армия Армия

Евменов наградил Орденом Ушакова 43-ю дивизию Северного флота РФ

Вероника Волосунова
14:37 18.02.2023
Теперь у Северного флота три Ордена Ушакова. Это особая честь получить такую награду. Морякам 43 девизии нужно будет держать высокую планку.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Читайте нас на:

В Североморске 43-я дивизия ракетных кораблей Северного флота получила Орден Ушакова. Награду вручил лично Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Евменов отметил, что эта серьезная награда, которая не всем выдается даже при учете заслуг, лучше любых слов говорит о готовности защитников северных рубежей доблестно служить Отечеству, защищать его интересы в Арктике, как и в любой точке Мирового океана.

«Конечно же, это большая ответственность для моряков-североморцев. Вручение ордена... Я не говорю, что авансом - это заслуженная, добротная морская и государственная награда, - но вот эту планку, которая есть у дивизии, она (прим. - награда) не позволяет ее уменьшать. Дивизию ждут впереди дальние походы, прием новых кораблей и перспективы», - добавил Николай Евменов.

Это уже третий Орден Ушакова в копилке Северного флота. Первый получил тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в 2018 году, вторым в 2019-м Северный флот наградил президент России Владимир Путин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:26 Армия
Видео
МО РФ: под Угледаром уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков
13:55 Армия
Видео
Спасенный в Атлантике француз назвал российских моряков настоящими друзьями
12:43 В стране и мире
У здания генконсульства Сиднея прошел митинг в поддержку России
09:13 Армия
Видео
Опубликованы кадры превращения обычного коптера в боевой в зоне СВО
09:09 В стране и мире
Сведение с орбиты корабля «Прогресса МС-21» отложено
Популярное
Видео
«Шапку вы носите как Соловей-разбойник»: Путин пошутил над характером Миллера
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.