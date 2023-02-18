Умерла бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

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Бывшая супруга певца Владимира Высоцкого ушла из жизни в возрасте 83 лет. О кончине актрисы и сценаристки Людмилы Абрамовой проинформировал актер Вениамин Смехов в социальных сетях.

«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, «толковый словарь» поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи», - написал Смехов у себя в Facebook* (запрещена в РФ).

Людмила Абрамова снималась в художественных и документальных фильмах. В 1991 году она опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком «Факты его биографии». Также Абрамова работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея Высоцкого.

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