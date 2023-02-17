В Луганске молодых SMM-специалистов научили, как правильно вести блог

Слушатели отметили, что получили много полезной информации, в том числе и с юридической точки зрения, например: о том, как соблюсти авторские права.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На площадке платформы «Россия - страна возможностей» сотрудники и студенты медиацентров вузов Луганской Народной Республики обсудили, как правильно вести блог, не нарушать авторские права и масштабировать свою аудиторию.

Участники увидели презентацию проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Также прошел обмен интересными медиакейсами и мастер-класс о правовых основах ведения страниц вузов в социальных сетях.

«Сфера SMM и СМИ очень важна для республики, потому что информации много, она самая разная, важная и (необходимо. - Прим. ред.) найти самое нужное, самое цельное», - поделился координатор спецпроектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» в ЛНР.