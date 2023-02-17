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В Луганске молодых SMM-специалистов научили, как правильно вести блог

Марина Крижановская
04:59 17.02.2023
Слушатели отметили, что получили много полезной информации, в том числе и с юридической точки зрения, например: о том, как соблюсти авторские права.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На площадке платформы «Россия - страна возможностей» сотрудники и студенты медиацентров вузов Луганской Народной Республики обсудили, как правильно вести блог, не нарушать авторские права и масштабировать свою аудиторию.

Участники увидели презентацию проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Также прошел обмен интересными медиакейсами и мастер-класс о правовых основах ведения страниц вузов в социальных сетях.

«Сфера SMM и СМИ очень важна для республики, потому что информации много, она самая разная, важная и (необходимо. - Прим. ред.) найти самое нужное, самое цельное», - поделился координатор спецпроектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» в ЛНР.

© ТРК "Звезда"

Один из участников отметил, что данный форум был очень полезен с юридической стороны.

«Так как было рассказано, что и как, как правильно создавать посты, чтобы потом не попасть в неловкое положение с юридических сторон», - сообщил студент Луганского государственного университета им. В.И. Даля Николай Острешко.

Он добавил, что полезным был и рассказ, как правильно писать и не попасть в неловкую ситуацию с авторскими правами.

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