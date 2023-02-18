Старший лейтенант медслужбы Караев вынес из-под огня пять раненных бойцов и эвакуировал их

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Сержант Виктор Овчинников, водитель-заправщик

Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Виктор Овчинников выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами подразделения ВС РФ.

Возглавляемая Виктором колонна подверглась артобстрелу со стороны украинских националистов при доставке топлива в район заправки российской военной техники. Не потеряв самообладание под огнем врага, он выбрал наиболее безопасный путь для движения колонны.

Отдавая грамотные приказы, сержант Овчинников перенаправил колонну на другой маршрут. Он также смог вывести из-под вражеского огня свой автомобиль на узком участке местности.

Профессионализм сержанта Виктора Овчинникова и слаженные действия его подчиненных позволили вывести из-под обстрела колонну с топливом. Также были спасены жизни и здоровье военнослужащих и не допущено потерь среди техники, имущества и матсредств. Подразделения ВС РФ, удерживающие стратегический рубеж, своевременно были обеспечены горючим.