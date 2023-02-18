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Старший лейтенант медслужбы Караев вынес из-под огня пять раненных бойцов и эвакуировал их

00:00 18.02.2023
Сержант Овчинников смог вывести из-под огня свой автомобиль, а также перенаправил колонну с топливом на наиболее безопасный путь. Старший лейтенант медицинской службы Караев вынес из-под огня пять раненных российских военнослужащих, также он помогал раненым на месте, позволив им продолжить выполнять боевые задачи.
Старший лейтенант медслужбы Караев вынес из-под огня пять раненных бойцов и эвакуировал их
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о новых подвигах наших военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

© Минобороны России

Сержант Виктор Овчинников, водитель-заправщик

Водитель-заправщик взвода материального обеспечения сержант Виктор Овчинников выполнял задачи по снабжению топливом и горюче-смазочными материалами подразделения ВС РФ.

Возглавляемая Виктором колонна подверглась артобстрелу со стороны украинских националистов при доставке топлива в район заправки российской военной техники. Не потеряв самообладание под огнем врага, он выбрал наиболее безопасный путь для движения колонны.

Отдавая грамотные приказы, сержант Овчинников перенаправил колонну на другой маршрут. Он также смог вывести из-под вражеского огня свой автомобиль на узком участке местности.

Профессионализм сержанта Виктора Овчинникова и слаженные действия его подчиненных позволили вывести из-под обстрела колонну с топливом. Также были спасены жизни и здоровье военнослужащих и не допущено потерь среди техники, имущества и матсредств. Подразделения ВС РФ, удерживающие стратегический рубеж, своевременно были обеспечены горючим.

© Минобороны России

Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев, начальник отделения

В зоне СВО старший лейтенант медицинской службы Иван Караев организовывал медицинское обеспечение мотострелковой бригады.

На переднем крае обороны под вражеским огнем Иван неоднократно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим на поле боя и эвакуировал их в безопасное место.

Иван Караев вынес из-под огня пять раненных военнослужащих ВС РФ. Они не могли самостоятельно передвигаться. Иван оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Также старший лейтенант медицинской службы Иван Караев помогал раненым на месте. Это позволило части военнослужащим, получившим незначительные повреждения, продолжить выполнять боевые задачи.

Мужество, отвага и профессионализм старшего лейтенанта медицинской службы Ивана Караева способствовали сохранению жизней российских военнослужащих и минимизировали потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевой задачи подразделения.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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