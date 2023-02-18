Старший лейтенант медслужбы Караев вынес из-под огня пять раненных бойцов и эвакуировал их
Сержант Овчинников смог вывести из-под огня свой автомобиль, а также перенаправил колонну с топливом на наиболее безопасный путь. Старший лейтенант медицинской службы Караев вынес из-под огня пять раненных российских военнослужащих, также он помогал раненым на месте, позволив им продолжить выполнять боевые задачи.
© Фото: Минобороны России
Минобороны России продолжает рассказывать о новых подвигах наших военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).