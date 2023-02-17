Пять террористов убиты при зачистке захваченного полицейского участка в Пакистане
Правоохранительным органам Пакистана удалось отбить очередную атаку террористов и ликвидировать боевиков, осуществивших захват полицейского участка в Карачи.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, сотрудники спецслужб ликвидировали пятерых экстремистов группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», связанной с движением «Талибан»*, в ходе освобождения захваченного полицейского участка в Карачи.
Террористы проникли в 5-этажное здание полицейского участка, используя чужую полицейскую форму, и атаковали офис начальника полиции. В экстренном порядке на место происшествия прибыли бойцы спецназа. В результате боестолкновения были ликвидированы пять экстремистов. Трое из них подорвались на поясах смертников.
Не обошлось и без потерь со стороны органов правопорядка. По предварительным данным, погибли трое, в том числе два сотрудника полиции, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести.
*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.