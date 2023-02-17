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Пять террористов убиты при зачистке захваченного полицейского участка в Пакистане

Ирина Елагина
22:03 17.02.2023
В спецоперации погибли двое полицейских, еще 18 получили ранения.
Пять террористов убиты при зачистке захваченного полицейского участка в Пакистане
© Фото: Hussain Ali Keystone Press Agency Globallookpress
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Правоохранительным органам Пакистана удалось отбить очередную атаку террористов и ликвидировать боевиков, осуществивших захват полицейского участка в Карачи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, сотрудники спецслужб ликвидировали пятерых экстремистов группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан», связанной с движением «Талибан»*, в ходе освобождения захваченного полицейского участка в Карачи.

Террористы проникли в 5-этажное здание полицейского участка, используя чужую полицейскую форму, и атаковали офис начальника полиции. В экстренном порядке на место происшествия прибыли бойцы спецназа. В результате боестолкновения были ликвидированы пять экстремистов. Трое из них подорвались на поясах смертников.

Не обошлось и без потерь со стороны органов правопорядка. По предварительным данным, погибли трое, в том числе два сотрудника полиции, еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

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