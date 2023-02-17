Лейла Абдулазимова рассказала, как бросилась в ледяную прорубь спасать ребенка

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На следующим день Миша вместе с мамой пришел на тот самый мост, чтобы встретиться со своей спасительницей и поблагодарить ее.

«Когда я посмотрела видео был шок. Я очень испугалась. Слезы… Но потом обняла сына успокоилась. Благодаря нашей спасительнице. Спасибо ей большее», - рассказала Ирина Сабирзянова, мама Михаила.

На мосту предупреждающая табличка, но детей, да и некоторых взрослых это не останавливает. Они все равно срезают путь по льду замерзшей речки.

«У нас здесь подвоза нет. Дети ходят все пешком. С южного ветра... все ходят пешком дети. Мы неоднократно. Уже семь лет боремся, чтобы нам сделали подвоз сюда. Нет места, куда будут дети садиться в автобус», - отметила Ирина Сабирзянова.

В ледяной воде Миша провел около десяти минут. Мальчик сильно замерз. Не сразу оправился от холода и шока. Сейчас с его здоровьем все в порядке. А Лейлу Абдулазимову, которая рисковала жизнью спасая ребенка, наградят медалью МЧС.