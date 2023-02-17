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Лейла Абдулазимова рассказала, как бросилась в ледяную прорубь спасать ребенка

Наталья Панталёва
Ирина Елагина
19:36 17.02.2023
В МЧС России приняли решение наградить женщину за героический поступок.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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История спасения ребенка в Пермском крае доказывает, что всегда в жизни есть место подвигу. Женщина ехала в такси и, увидев мальчика в проруби, выскочила из машины и бросилась на выручку в ледяную воду. С героической женщиной пообщалась корреспондент Наталия Панталёва.

 «Все сомнения отпали. Я просто побежала. Здесь как раз подошел мужчина, я попросила меня страховать. Мужчина оказался потяжелее и я попросила, чтобы он меня страховал. Я попросила, чтобы он, если что, вытянул меня. Может какие-то материнские инстинкты сработали, потому что у самой тоже есть ребенок, и я думаю и я бы хотела, чтобы люди были более отзывчивые и смотрел и почаще по сторонам», - рассказала Лейла Абдулазимова.

© ТК "Звезда"

На следующим день Миша вместе с мамой пришел на тот самый мост, чтобы встретиться со своей спасительницей и поблагодарить ее.

«Когда я посмотрела видео был шок. Я очень испугалась. Слезы… Но потом обняла сына успокоилась. Благодаря нашей спасительнице. Спасибо ей большее», - рассказала Ирина Сабирзянова,  мама Михаила.

На мосту предупреждающая табличка, но детей, да и некоторых взрослых это не останавливает. Они все равно срезают путь по льду замерзшей речки.

 «У нас здесь подвоза нет. Дети ходят все пешком. С южного ветра... все ходят пешком дети. Мы неоднократно. Уже семь лет боремся, чтобы нам сделали подвоз сюда. Нет места, куда будут дети садиться в автобус», - отметила Ирина Сабирзянова.

В ледяной воде Миша провел около десяти минут. Мальчик сильно замерз. Не сразу оправился от холода и шока. Сейчас с его здоровьем все в порядке. А Лейлу Абдулазимову, которая рисковала жизнью спасая ребенка, наградят медалью МЧС.

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