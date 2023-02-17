Лейла Абдулазимова рассказала, как бросилась в ледяную прорубь спасать ребенка
В МЧС России приняли решение наградить женщину за героический поступок.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
История спасения ребенка в Пермском крае доказывает, что всегда в жизни есть место подвигу. Женщина ехала в такси и, увидев мальчика в проруби, выскочила из машины и бросилась на выручку в ледяную воду. С героической женщиной пообщалась корреспондент Наталия Панталёва.
«Все сомнения отпали. Я просто побежала. Здесь как раз подошел мужчина, я попросила меня страховать. Мужчина оказался потяжелее и я попросила, чтобы он меня страховал. Я попросила, чтобы он, если что, вытянул меня. Может какие-то материнские инстинкты сработали, потому что у самой тоже есть ребенок, и я думаю и я бы хотела, чтобы люди были более отзывчивые и смотрел и почаще по сторонам», - рассказала Лейла Абдулазимова.
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