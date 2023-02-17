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Экс-арбитр Матюнин утверждает, что от него скрыли результаты полиграфа РФС

Константин Коковешников
Игнат Далакян
19:06 17.02.2023
Бывший арбитр считает нечестным и незаслуженным подобное отношение РФС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press
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Бывший футбольный судья Алексей Матюнин утверждает, что для получения результатов прохождения полиграфа, футбольному судье пришлось идти в суд. По словам экс-арбитра, прохождение полиграфа было принудительным и в крайне неприятной обстановке.

«О результатах полиграфа РФС я не знал, на мои просьбы мне его не давали для ознакомления и скрывали результаты. Чтобы получить эту информацию, пришлось пойти в суд и таким образом получить данные. Теперь все встало на свои места», - сообщил «Звезде» арбитр.

По словам Матюнина, в ходе суда он получил заключение эксперта, в котором сказано, что полиграф РФС проведен с нарушениями.

«В профессиональном футболе я почти 20 лет и такое отношение считаю нечестным и незаслуженным. РФС не имел права распространять информацию об итогах полиграфа и при этом не ссылаться на информатора», - поделился бывший судья.

О своих дальнейших действиях Алексей Матюнин обещал сообщить позже.

Напомним, что бывшего футбольного судью подозревали в участии в договорном матче. Он был вызван в РФС на проверку на полиграфе, при этом официально результаты этой проверки обнародованы не были. Позднее арбитр отказался от иска к «РБ Спорт», что фактически является признанием, что информация о проваленной проверке на полиграфе является достоверной.

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