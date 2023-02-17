Офтальмолог Шилова объяснила, как штамм коронавируса «кракен» может лишить зрения
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, чем опасны последствия ковида для зрения.
«Проблема есть, и надо сказать, что те заболевания, которые связаны с ковидом, уже как осложнения со стороны органов зрения делятся на те, которые связаны с сосудистыми осложнениями, они наиболее опасные. Сосуды глаза мелкие, имеют самый тонкий калибр в нашем организме. Поэтому тромбозы, ишемические болезни очень часто касаются нашего глазного дна», - отметила врач.
Эксперт особо отметила, что многие люди заблуждаются, полагая, что носить очки - это лечение.
«Инфаркты и инсульты даже у молодых людей на сегодняшний день во время заболевания ковидом или после него, в постковидный период, могут случаться такие осложнения. Они таят в себе потерю части зрения. Когда говорим, что человек носит очки, это не заболевание. И если очками можно исправить зрение, человек не считается больным. А вот сосудистые изменения таят в себе угрозу необратимой потери зрения. Очками это исправить не получится», - подчеркнула эксперт.
При первых же подозрениях на снижение остроты зрения нужно обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование.
«Тут важна своевременная диагностика, правильное назначение терапии. Она касается именно нормализации внутрисосудистого свертывания. У нас на фоне ковида могут быть тромбозы или микрокровотечения, это связано и с применением препаратов. Препараты влияют на свертываемость, препараты могут вызывать дистрофию сетчатки, это не за раз. Мы давно контактируем с заболеванием. И есть пациенты, у которых после лечения ковида развивается дистрофия сетчатки, страдает желтое пятно, человеку сложнее читать. Мелкие образы не даются четко», - рассказала Шилова.
Напомним, что в российской системе здравоохранения после пандемии создана специальная служба диагностики на уровне поликлинического звена, пройти обследование может любой человек, переболевший коронавирусом.