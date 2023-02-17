Зампред комитета ГД Свинцов рассказал, как полиция сможет идентифицировать личность смартфоном

По словам эксперта, у всех граждан РФ также будет возможность, написав заявление, не переходить на электронный формат документов.

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Заместитель председателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе со «Звездой» рассказал, какие изменения ждут российских граждан после перехода на электронные документы.

«Я считаю, что это должен быть аналог бумажного документа. То есть вам выдается бумажный паспорт или пластиковая карта, которые хранятся дома, а с собой вы носите только смартфон», - рассказал эксперт.

Кроме того, Андрей Свинцов сообщил, что у правоохранительных органов появится возможность через смартфон проверять по биометрическим данным информацию о человеке.

«Если вы идете по улице и вас останавливает полицейский, то он просто наводит на вас смартфон, и у него полностью подгружается о вас информация. То же самое и в банке. Вы приходите, и по вашему лицу вы можете получить какую-то услугу», - объяснил зампред Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Свинцов подчеркнул, что все российские граждане, не готовые к таким нововведениям, будут иметь возможность написать заявление, чтобы их идентификация была только по бумажному документу.